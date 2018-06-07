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İki midibüs arasında sıkışan terzi öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir otelde terzi olarak çalışan Şeref Kösemek (57), park halindeki iki midibüsün arasına girip servis saatini beklerken, aynı otelde çalışan Hüseyin A.'nın (21) yanlışlıkla...

İki midibüs arasında sıkışan terzi öldü

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bir otelde terzi olarak çalışan Şeref Kösemek (57), park halindeki iki midibüsün arasına girip servis saatini beklerken, aynı otelde çalışan Hüseyin A.'nın (21) yanlışlıkla midibüsü çalıştırması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan Şeref Kösemek, dün mesai bitimi otelden çıktı. Servis midibüslerinin bulunduğu noktaya gelen Şeref Kösemek, park halindeki 07 CLP 90 ve 07 GKL 90 plakalı iki midibüsün arasına girerek hareket saatini beklemeye başladı. Saat 17.00 sıralarında önde duran 07 CLP 90 plakalı midibüse giren otel personeli Hüseyin A., iddiaya göre klimayı açmak isterken yanlışlıkla aracı çalıştırdı. Geri viteste olan aracın hareket etmesi sonucu Şeref Kösemek iki midibüsün arasında sıkıştı.
Diğer otel personeli durumu fark edince araçlar birbirinden ayrıldı. Ağır yaralı haldeki Şeref Kösemek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeref Kösemek, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kösemek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazaya neden olan Hüseyin A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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