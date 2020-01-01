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İki katlı iş yerinde yangın
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı. Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait...
GÜVENLİK 01.01.2020, 15:22
AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde madde hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde madde hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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