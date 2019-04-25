İki kardeş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, O.A.Ç. ile İ.Ç. kardeşler, uyuşturucu sattıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.A.Ç. ile İ.Ç. adlı kardeşlerin temin ettikleri uyuşturucuyu Bodrum'da sattıklarını öğrendi. Şehir dışından Muğla'ya motosikletle gelen 2 kardeş, dün İçmeler mevkisinde durdurulmak istenirken, kaçtı. Polis ekipleri, peşine düştüğü O.A.Ç. ile İ.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Kardeşlerin, kaçarken yol kenarındaki araziye attığı poşette ise 74 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A.Ç. ile İ.Ç. kardeşler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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