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İki kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, epilepsi hastası kardeşler Mehmet Ali Demir (38) ile Mustafa Demir (35), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Sera işçisi Mehmet Ali Demir ve kardeşi tekstil işçisi...

İki kardeş, sobadan sızan gazdan zehirlenip öldü
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, epilepsi hastası kardeşler Mehmet Ali Demir (38) ile Mustafa Demir (35), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Sera işçisi Mehmet Ali Demir ve kardeşi tekstil işçisi Mustafa Demir'in 3 gündür işe gitmemesi üzerine yakınlarına haber verildi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Demir kardeşlerin birlikte yaşadığı Tosunlar Mahallesi'ndeki eve giden yakınları, kapının açılmaması üzerine jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekipleri, demir kapının camını kırdıktan sonra içeriye girdi. Jandarma ekipleri, bir odada Demir kardeşlerin yan yana cesedini buldu. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cesedi, otopsi yapılmak üzere, Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen iki kardeşin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Mehmet Ali Demir ve Mustafa Demir'in geçen pazar gecesi öldükleri değerlendirilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Komşuları, Demir kardeşlerden 3 gündür haber alamadıklarını, iş yerinden aradıklarında eve gittiklerini belirterek, "Jandarma eve gelip, kapının camını kırdı. Evde odaya girdiklerinde iki kardeşin cesetlerini yan yana buldu. Sabahları işe giderken, bize el sallayıp, geçerlerdi. Biz de 3 gündür görmüyorduk" dedi.

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