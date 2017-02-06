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İki kardeş silahlı soygundan tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, bir marketteki iki kasiyeri pala ve tabanca ile etkisiz hale getirip, kasadaki 600 lirayı alarak kaçarken yakalanan O.A. ve M.A. adlı kardeşler tutuklandı. Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak'taki bir süpermarkette...

İki kardeş silahlı soygundan tutuklandı
AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, bir marketteki iki kasiyeri pala ve tabanca ile etkisiz hale getirip, kasadaki 600 lirayı alarak kaçarken yakalanan O.A. ve M.A. adlı kardeşler tutuklandı.
Yıldıztepe Mahallesi 61 Sokak'taki bir süpermarkette dün saat 09.00 sıralarında elektrikli bisiklet ile gelen 16 yaşındaki O.A. elindeki pala ve ağabeyi 18 yaşındaki M.A. ise tabancayla iki kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki 600 lirayı alan iki kardeş, bir taksiye binerek kaçtı. Market çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, iki kardeşin trenle Denizli'ye gittiğini tespit etti. Polis, treni Buharkent İlçesinde durdurup, O.A. ve M.A.'yı gözaltırna aldı. İki kardeşin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullandıkları pala ve tabanca ile marketin kasasında aldıkları 600 lira para ele geçirildi. Nazilli'ye getirilen iki kardeş, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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