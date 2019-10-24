İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, parkta otururken trafikte tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ayhan ve Erhan Ö. kardeşler, yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilçam...
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, ()- İZMİR'in Bornova ilçesinde, parkta otururken trafikte tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Ayhan ve Erhan Ö. kardeşler, yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak'taki parkta meydana geldi. Erhan Ö. ve ve kardeşi Ayhan Ö. otomobille trafikte seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, evlerinin yakınındaki parka gitti. Erhan Ö. ve Ayhan Ö., burada otururken tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saçmaların isabet ettiği kardeşler, mahalleli tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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