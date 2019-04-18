İki kardeş, koruma altındaki 40 ağacı keserken yakalandı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, iki kardeş, koruma altındaki 40 şimşir ağacını keserken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

H.U. ve S.U. adlı kardeşler dün akşam Ulus Eldeş köyünde yapımı devam eden Eldeş göletinin üst tarafındaki ormanlık alanda bulunan ve koruma altında olan şimşir ağaçlarını kesmeye başladı. Sesleri duyan köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve orman muhafaza memurları, bölgeye gelerek ağaçları kesen 2 kardeşi suçüstü yakaladı. 40 şimşir ağacını kestikleri tespit edilen kardeşler hakkında 'Orman Kanununa Muhalefet' ile 'Kamu malına zarar verme ve koruma altındaki ağaç türünü kesme' suçlarından adli ve idare işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

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