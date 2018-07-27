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İki kardeş, düğün çıkışı bıçaklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki kardeş, düğün çıkışı tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan kardeşlerden Şevki Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, gece saatlerinde ilçe merkezindeki Sevgi...

İki kardeş, düğün çıkışı bıçaklandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki kardeş, düğün çıkışı tartıştıkları bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan kardeşlerden Şevki Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay, gece saatlerinde ilçe merkezindeki Sevgi Barış Dostluk Düğün Salonun önünde meydana geldi. Bir yakınlarının düğününden giden Ufuk Ö.(27) ve Şevki Ö. (29) kardeşler, kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iki kardeş bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ufuk Ö. ve Şevki Ö.'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansa alınan iki kardeş Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevki Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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