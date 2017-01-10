İki kantin ve bir marketten hırsızlığa 2 tutuklama

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, bir gecede iki okul kantini ve bir marketten hırsızlık yapan yaşı küçük 2 kişi, internet kafede oyun oynarken yakalanıp, tutuklandı.

Beldibi Mahallesi'nde bugün yan yana olan Sıtkı Zaralı İlkokulu ve Ahmet Gençalioğlu Anadolu Lisesi'nin kantinleri ile 100 metre ilerdeki bir markete gece yarısı kapı kilitlerini zorlayarak giren hırsızlar, kasalardaki toplam 500 liralık bozuk para, bir dizüstü bilgisayar, sigara ve bir miktar gıda maddesini çaldı. Hırsızlık olayı, kantin işletmecileri ve market sahibinin işyerlerine gelmeleriyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine harekete geçen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelilerin, benzer suçlardan poliste 20 kaydı bulunan 15 yaşındaki D.K. ve 17 suç kaydı olan 16 yaşındaki R.B., olduğu belirlendi.

Hırsızlık için girdikleri okul kantinlerinde, tost yapıp karınlarını doyurdukları tespit edilen iki şüpheli, aynı mahalledeki bir internet kafede bilgisayar oyunu oynarken polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan yattıkları cezaevinden geçen 25 Aralık'ta tahliye oldukları, ancak 6 gün sonra iki motosiklet çalıp, bir marketten hırsızlık yaptıkları belirlenerek gözaltına alındıkları ve ertesi gün sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları belirtilen D.K. ve R.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphellier, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli hırsızlık' ve 'adli kontrol şartını bozdukları' gerekçesiyle tutuklandı.

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