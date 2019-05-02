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İki kadını darp edip tabancayla yaraladı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,() ADANA'da, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, otomobiline aldığı Gülcan G.'yi öldüresiye dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi tabancayla yaralayarak kaçtı. Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Mıdık...

İki kadını darp edip tabancayla yaraladı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA,() ADANA'da, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, otomobiline aldığı Gülcan G.'yi öldüresiye dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi tabancayla yaralayarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre otomobiline aldığı Gülcan G.'yi dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi de darp ettikten sonra tabanca ile yaraladı. Durumu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çağla G. ile Gülcan G.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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- Olay yerinden görüntüler
- Yaralı Gülcan G.'nin ambulansta görüntüsü
- Hastanenin dış görüntüsü 
- Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, ()

 

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