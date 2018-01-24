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İki kadın vurup kaçan şüpheli, Ürgüp'te yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta birlikte yaşadığı Fatma B. (38) ile kadının arkadaşı Meryem Ç.'yi (38) av tüfeğiyle vurup yaralayan Mustafa Öztürk (47), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalandı. Olay, Cumartesi günü Süleymanşah Mahallesi'nde meydana...

İki kadın vurup kaçan şüpheli, Ürgüp'te yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta birlikte yaşadığı Fatma B. (38) ile kadının arkadaşı Meryem Ç.'yi (38) av tüfeğiyle vurup yaralayan Mustafa Öztürk (47), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalandı.
Olay, Cumartesi günü Süleymanşah Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Öztürk ile birlikte yaşadığı Fatma B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, av tüfeğiyle Fatma B. ve onun arkadaşı Meryem Ç.'ye ateş etti. Ağır yaralanan Fatma B. ve Meryem Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Kahramanmaraş polisi, olay sonrası kaçan Öztürk'ün, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Polisin bilgilendirdiği Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Öztürk'ü saklandığı adreste düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreste yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi. 
Mustafa Öztürk'ün jandarmadaki sorgusunun ardından Ürgüp Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi. Bu arada, hastanede tedavileri süren Fatma B. ve Meryem Ç.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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