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İki kadın, sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Sultan...
GÜVENLİK 29.09.2019, 16:06
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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