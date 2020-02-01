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İki işçinin ölümüne neden olan ocağın sahibi tutuklandı
Ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.
GÜVENLİK 01.02.2020, 19:37 01.02.2020, 20:15
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TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Ovaz'ın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi. Ovaz'ın cenazesi, merkez camiinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengeller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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