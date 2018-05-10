İki ilde 5 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

TOKAT, ()- TOKAT’taki FETÖ/PDY’nin mahrem hakim-savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında, Ankara ve İstanbul'da 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY’nin mahrem hakim-savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında Ankara ve İstanbul'da 4 avukat ve bir eski hakim hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.