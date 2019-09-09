İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (3)

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TUTUKLANDI Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi...
GÜVENLİK 09.09.2019, 18:45
TUTUKLANDI
Zonguldak'taki bıçaklı kavgada Özkan Ekici’yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Kartal, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Kartal, ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Özkan Ekici ise Himmetoğlu köyünde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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