İki hafta önce evlendi, bıçaklı kavgada öldü (2)
ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ Zonguldak'taki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Özkan Ekici'nin cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özkan Ekici'nin kardeşi Selim Ekici (22) ağabeyinin iki hafta önce evlendiğini...
ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ
Zonguldak'taki bıçaklı kavgada yaşamını yitiren Özkan Ekici'nin cenazesi hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özkan Ekici'nin kardeşi Selim Ekici (22) ağabeyinin iki hafta önce evlendiğini söyledi. Ağabeyiyle, şüpheli Mehmet Ali K.'nın arasında daha önceye dayalı husumet olduğunu ve konuşmadıklarını anlatan Selim Ekici, "Dün gece düğüne gittik birlikte. Daha sonra o arkadaşıyla gezmeye gitti. Gelirken yolda aracın önün kesmişler. Ağabeyim aşağı inmiş. Orada kaç kişiydiler bilinmiyor. 2-3 yerinden bıçak yarası var. Sonra eve geliyor. Ben kapıyı açarak ağabeyimi aldım. Sonra ambulansı aradık. Ambulans gelene kadar ben hastaneye götürdüm. Bıçak yarası kalbinin yanına denk gelmiş. İki hafta önce evlenmişti, düğün yapmıştı. İstanbul'da çalışıyordu. Madende çalışmıştı önceden. Terkar Zonguldak'a dönüp madene başlayacaktı" dedi.
Özkan Ekici, Himmetoğlu köyünde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
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