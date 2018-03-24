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İki hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir-Bozkır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Saffet Çınar (68) yönetimindeki 07...

İki hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Bozkır karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Saffet Çınar (68) yönetimindeki 07 UV 125 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Hüseyin Taşdöğen yönetimindeki 07 UV 087 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, sürücü Saffet Çınar araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çınar, iftaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Saffet Çınar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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