İki güreşçiyi vurduktan sonra yaralarına tampon yapılmasını istemiş

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün (33) ile Mehmet Ali Avcı'yı (21) kafede tabancayla vuran Yavuz Tayfur, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Tayfur, "Şarjörümdeki 16 merminin 7'sini, 8'ini sıktım. Ayaklarından kan geldiğini görünce 'Beni de yaktınız kendinizi de' diyerek çevredekilerden Mehmet Ali Avcı ve Hakkı Aygün'ün ayaklarına tampon uygulanmasını istedim" dedi.

Antalya'da, yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı 24 Mart günü kafede tabancayla vurarak, yaralayan Yavuz Tayfur ile 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Tayfur ile tutuksuz sanıklar Mehmet Can Ö. ve Berkan Y., şikayetçiler Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile taraf avukatları katıldı. Hakkı Aygün, adliyeye tekerlekli sandalyeyle gelirken, bacaklarından yaralanan ve tedavisi sürdürülen Mehmet Ali Avcı ise sedyeyle duruşmaya getirildi. Sanık Yavuz Tayfur, duruşmada, olay günü yaşananları anlattı. Kafede 2 erkek, 2 kadın oturduklarını kaydeden Tayfur, "Mehmet Ali Avcı ile Berkan Y. arasında kız arkadaş tartışması yaşandı. Ben de bir kadın için kavga etmemelerini söyledim. Mehmet Ali Avcı bana 'Benim kim olduğumu biliyor musun?' dedi. Gürültüden dolayı iş yerinin müdürü geldi ve neden bağırdığımızı sordu. Ortalık yatıştı. 15- 20 dakika sonra ben hesap istedim. Kız arkadaşım lavaboya gittiği sırada arabayla 5 kişi geldi. Ben masada otururken etrafımı sardılar. Hakkı Aygün geldi ve 'Yavuz Tayfur sen misin?' dedi. Bana 'Sen kimsin kardeşime kabadayılık yapıyorsun' dedikten sonra ayaklarını üst üste atarak omzumdan tuttu. Ben de önemli bir konu olmadığını söyledim ardından 3 kişi daha geldi. O gün oraya gelenlerin hepsi güreşçiydi" diye konuştu.

'KENDİMİ SAVUNMASAYDIM BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ'

Kendisine küfredildiğini ve hakaret edildiğini öne süren Yavuz Tayfur, şunları söyledi:

"Hakkı Aygün aşırı alkollüydü. Hakkı bana masayı atmaya çalıştı. Bana güreşçi olduğunu ve çok sayıda kişinin kemiğini kırdığını söyledi. Hakkı'yı sakinleştirmeye çalışıyordum. Bir süre sonra Mehmet Can Ö. geldi ve neler olduğunu sordu. Bu sırada Mehmet Ali Avcı, Mehmet Can Ö.'ye ağza alınmayacak küfürler etti ve saldırdı. Hakkı Aygün de bana vurdu. Birbirimize girdik. Bana saldırdığı sırada silahımı çektim. Doldur- boşalt yaptığımda Hakkı Aygün kendisini kurusıkı silahla korkuttuğumu söyledi. Üzerime gelince yere doğru ateş ettim. Durmayınca 2- 3 kez daha ateş ettim. Hakkı yere düştü. Öldürme kastım olsa vücuduna, kafasına sıkardım. Mehmet Ali Avcı'nın da bana sandalye attığını görünce onun da ayaklarına ateş ettim. Mehmet Ali Avcı vurulduğu halde yaklaşık 50 kiloluk masayı kaldırıp bana atmak istedi. Beni öldüreceklerini düşünerek, şarjörümdeki 16 merminin 7'sini, 8'ini sıktım. Ayaklarından kan geldiğini görünce de 'Beni de yaktınız, kendinizi de yaktınız' diyerek çevredekilere Mehmet Ali Avcı ve Hakkı Aygün'ün ayaklarına tampon uygulanmasını istedim. Bana küfredildi, dayak yedim, kız arkadaşımın yanında rencide edildim. Kendimi savunmasaydım, beni öldüreceklerdi."

Yavuz Tayfur, tutanaklara geçmeyen ifadesinde, şikayetçilerin ailesini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Burası adliye sarayı; ancak er meydanıymış gibi onlarca güreşçi ile gelerek yakınlarıma ve bana gözdağı vermeye çalışıyorlar" dedi.

Sanık Berkan Y. ve Mehmet Can Ö. de benzer ifadeler verdi.

SES KAYDI ALAN KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Tutuklu sanık Yavuz Tayfur konuşurken, izleyici bölümünde oturan bir kişinin, duruşma sırasında ses kaydı aldığını tespit eden mahkeme başkanı, bu kişinin telefonuna el koyularak, adliye karakoluna götürülmesini ve hakkında işlem yapılmasını istedi.

'BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM'

Hakkı Aygün ise olay günü alkollü olmadığını belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde Mehmet Ali Avcı ile Yavuz Tayfur, tartışıyordu. Benim vurulduktan sonra masayı kaldırıp, attığım söyleniyor. Ben böyle bir şey yapmadım" dedi.

Mehmet Ali Avcı ise ifade verdiği sırada rahatsızlandı. Mahkeme başkanı, Avcı'nın salondan çıkarılmasını istedi. Bir süre sonra Avcı, kendisini iyi hissettiğini beyan ederek, tekrar salona girdi. Bu kez konuşmakta güçlük çektiğini söyleyen Avcı, ifade veremeyeceğini belirtti.

Sanık Yavuz Tayfur'un avukatlarından Erhan Öztürk ise müvekkil ile müştekiler arasında önceden husumet olmadığına dikkat çekerek, "Müvekkilim kendisini ve etrafındakileri koruma içgüdüsüyle hareket etmiştir. Müşteki yaralandığı halde 50 kiloluk masayı müvekkilime fırlatabilme yeteneğine sahiptir. Müvekkilim eylemini haksız tahrik altında işlemiştir. Tahliyesine karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Avukat Alperen Erol da olayın incir çekirdeğini doldurmayacak nedenden kaynaklandığını kaydederek, "Her iki tarafa da üzülüyorum. Keşkelerle tesadüflerle dolu bir dosyayla müvekkilim adam öldürmeye teşebbüs suçuyla karşınızdadır. Kamera kayıtları izlendiğinde, sokak kavgası olduğu da ortada. Silahtan kasıt illaki bir tabanca değildir. 50 kiloluk masa müvekkilimin kafasına düşmüş olsaydı öldürme eyleminden burada olacaktık" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Yavuz Tayfur'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

FOTOĞRAFLI