İki günlük bebek, çöp konteyneri yanına terk edildi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, bir okulun arka kısmındaki çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı iki günlük kız bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Fevzipaşa Mahallesi'nde bir okulun arka kısmındaki çöp konteynerinin yakınında, dün akşam vatandaşlar, battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Bebeği alan vatandaşlar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastane personeli bebeğin iki günlük ve kız olduğunu belirledi. Sağlık durumu iyi olan bebeğin hastanede bakımı devam ederken, polis bebeğin kim tarafından bırakıldığını bulmak için araştırma başlattı.