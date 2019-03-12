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İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

BURSA'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Recep Pilavcı (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.  Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Recep...

İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
BURSA'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Recep Pilavcı (69), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 
Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi Sevindik Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Recep Pilavcı'dan 2 gündür haber alamayan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin camından içeri baktığında Pilavcı'nın pantolonunu gördü. Durumdan şüphelenen polis, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı kırarak içeri girdi. Evde arama yapan ekipler, salonda Recep Pilavcı'nın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Pilavcı'nın yaklaşık 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mahallelinin yardımlarıyla hayatını sürdürdüğü öğrenilen Recep Pilavcı'nın cesedi Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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