İki genç yazlık evde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi.
İki gencin cesetleri yapılan incelemelerin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy Mahallesi'ndeki yazlık evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaşı Ecenur Sülfe'nin dışarıda yaktıkları mangalı içeri aldıkları ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettikleri belirlendi.