İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), () - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Şeyda Opak (24) ve Dilara Eroğlu'nu (19) ayaklarından kurşunlattığı iddiasıyla Menekşe A. ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi konser alanı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Dilara Eroğlu, Şeyda Opak ile aralarında husumet bulunan Menekşe A.'yı darp etti. Menekşe A. da olayı sevgilisi Yılmaz Ç.'ye anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç., dün saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen genç kızlara tabancayla ateş etti. Bileklerinden yaralanan genç kızlar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis başlattığı soruşturmada Menekşe A. ve Yılmaz Ç.'yi yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı genç kızların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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