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İki genç arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Barış Ö. (16), sokakta karşılaştığı K.F.O. (17) tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Barış Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay, saat...

İki genç arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunan Barış Ö. (16), sokakta karşılaştığı K.F.O. (17) tarafından bıçaklandı. Tedaviye alınan Barış Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Doğanay Mahallesi'nde bulunan 9005 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre K.F.O., önceden kavga ettiği Barış Ö. ile sokakta karşılaşınca, ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, K.F.O. yanında bulunan bıçakla Barış Ö.'ye saldırdı. Kavgayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralanan Barış Ö.'yü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgada başına darbe alan ve ayakta tedavi edilen K.F.O. ise İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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