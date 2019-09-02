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İki aylık anne 4'üncü kattan atlayarak intihar etti
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde 2 ayl önce bebeği dünyaya gelen Pınar Kutlu (25), 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 01.09.2019, 21:39
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde 2 ayl önce bebeği dünyaya gelen Pınar Kutlu (25), 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
Olay akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 aylık bir kız çocuğu annesi Pınar Kutlu, İbrahim Hakkı Bey Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Kutlu'nun atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Pınar Kutlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay akşam saatlerinde Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 aylık bir kız çocuğu annesi Pınar Kutlu, İbrahim Hakkı Bey Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Kutlu'nun atladığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Pınar Kutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Pınar Kutlu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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