İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu' haberimizi gelişmelerle yeniden veriyoruz.

-----------------

(YENİDEN)

Davut CAN / İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, iki ayrı işyerinde su dağıtımı yapan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24) kaldıkları tek odalı evde, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan tüfek odada bulunurken, soruşturma başlatan polis, gençlerin telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Köse'nin, bir süre önce eski eşine "İntihar edeceğim" diye mesaj gönderdiği, ancak ters bir cevap aldığı belirlenirken, Balbay'ın da tanıdıklarına mesaj atarak, elindeki pompalı tüfeğe uygun fişek aradığı tespit edildi.

Olay, Güzelyalı Mahallesi 34. Sokak'taki, tek odalı evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde çalışan Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince, patronu merak etti. Telefona da cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki tek odalı evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun başka bir sucuda çalışan arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi, pompalı tüfekle vurulmuş halde, ölü buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Olayda kulanılan tüfek de odada bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı, incelemelerde bulundu. İkilinin cesetleri, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İNTİHAR EDEMEZSİN' YANITI

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Efecan Balbay ve Semih Erdoğan Köse'nin, telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Köse'nin, bir süre önce boşandığı eşine "İntihar edeceğim" diye mesaj gönderdiği, ancak "Edemezsin" yanıtını aldığı anlaşıldı. Ayrıca, Efecan Balbay'ın da tanıdıklarına mesaj atıp, elindeki pompalı tüfeğe uygun fişek aradığı öğrenildi. Bu bilgiler ışığında, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.

Öte yandan, iki arkadaşın yakınları, her ikisinin de annesinin hayatta olmaması nedeniyle zaman zaman bu konuda dertleştiklerini, fanatik Göztepe taraftarı olduklarını söylediler.

FOTOĞRAFLI