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İki araçta ruhsatsız 2 tabanca ve mermiler bulundu

SAMSUN'da polis ekipleri tarafından Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2 araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahların mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü...

İki araçta ruhsatsız 2 tabanca ve mermiler bulundu
SAMSUN'da polis ekipleri tarafından Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde 2 araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahların mermileri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu'ndan şüphe üzerine durdurdukları 37 plakalı bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 1 adet 9 mm çapında 14'lü tabanca, 2 şarjör, 106 adet 9 mm çapında mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 55 plakalı başka bir araçta yapılan aramada ise İ.B.K.'nin (18) üzerinden, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı halde 12 adet 9 mm çapında mermi, araçtaki kutu içerisinde 100 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet boş şarjör ele geçirildi.İ.B.K. polis tarafından gözaltına alındı.

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