İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 BU 6244 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 32 yaşındaki Şenol Aslan'ın kullandığı 27 PV 694 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen ve parçalanarak yola savrulan araç sürücülerinden Şenol Aslan olay yerinde yaşamını yitirdi, her iki otomobildeki 7 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Kazada yaşamını yitiren Aslan'ın cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga konuldu. Kaza sonrası kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerini cep telefonlarıyla görüntülemek isteyen vatandaşlar, güvenlik güçlerinin çalışmasına engel oldu. Hurdaya dönen araçların, çekicilerle otoparklara götürülmesinin ardından karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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