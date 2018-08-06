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İki ailenin silahlı kavgasında Sıla öldü, 6 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Sıla Demir (15) öldü, 6 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen...

İki ailenin silahlı kavgasında Sıla öldü, 6 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Sıla Demir (15) öldü, 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Karabacak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Sezai Demirci, yanında bulunan av tüfeğiyle iki katlı eve doğru ateş etti. Vücuduna tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği aynı aileden Sıla Demir ve  Ziya Demir, Şerife Demir, İmdat Demir, Emrah Demir, Gökhan Demir ve Şenol Demir yaralandı. Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Sıla Demir, Alaplı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından Sezai Demirci ve yanında bulunan 2 yakınını gözaltına aldı. 

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