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İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN- Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da iki aile arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Olay merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde...

İki aile arasında baltalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı, 3 gözaltı

İsmail Hakkı SEYMEN- Serkan AKKUŞ/BURSA, () - BURSA'da iki aile arasında çıkan baltalı ve bıçaklı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 5 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay merkez Yıldırım İlçesi Baruthane Mahallesi'nde meydana geldi. Sevinç A. (29), önceki evliliğinden olan engelli çocuğunun, eşi Efkan A. (32) ve kayınvalidesi Nezire A. (55) tarafından işkence gördüğünü iddia edip, evden ayrılmak istedi. Efkan A. ile Sevinç A. arasında başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da araya girmesiyle büyüdü, sokağa taşıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Eline balta  ve bıçak alan alan Sevinç A.'nın ağabeyleri, Efkan A.'nın evini bastı. Kavgada, Sevinç A.'nın yakınlarından Dilshad Suleymanov, (29) Maksut Zololdinov, İsrail Zuzlayev (35), Rüstem Mecit (30) ile Efkan A.'nın annesi Nazire A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılardan Dilshad Suleymanov, Maksut Zololdinov ve İsrail Zuzlayev, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Rüstem Mecit ve Nazire Avcı da Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Maksut Zololdinov'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Efkan A., kardeşi Gökhan A. (23) ve babası Mirzat A.(59) saklandıkları evde yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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