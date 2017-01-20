İhraç edilen müdür eşiyle birlikte FETÖ'den gözaltında

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada görevden ihraç edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı H.A., eşi B.A. ile birlikte gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, görevden ihraç edilen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı H.A. ile eşi B.A.'yı dün gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



