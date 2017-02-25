İhraç edilen mimara meslektaşlarından destek

DÜZCE'de, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' talebiyle başlattığı oturma eylemini 26 gündür sürdürüyor.Alev Şahin, geçen 30 Ocak'ta kentin en işlek noktalarından Spor Sokak girişindeki meydanda oturma eylemi başlattı. Elinde, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' yazılı dövizle her gün 13.00-17.00 saatleri arasında oturma eylemi yapan Alev Şahin'e bugün Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası İstanbul İl Temsilciliği üyeleri de destek verdi. Kalabalık, 'Alev Şahin yalnız değildir' sloganları attı.Açıklama yapan Burçin Kuz, kamuda olağanüstü hal koşullarında hız verilen tasfiye dalgalarının, KHK’lar aracılığıyla yargısız infaz biçiminde sürdürüldüğünü savunarak şöyle konuştu:"Hiç bir ön soruşturma açma ihtiyacı dahi gütmeden, alelacele ihraç edilen çalışanlar, özlük hakları ellerinden alınarak ve hukuk yolu kapatılmış bir şekilde adeta toplumun önüne linç edilmeleri için atılıyor. Gece yarıları açıklanan listelerle sürdürülen tasfiye operasyonunda artık konunun muhatabına tebligat yapmaya dahi ihtiyaç duyulmuyor. İktidarın çokça kullandığı torba yasa mantığındaki KHK’lara darbecileri uzaklaştırma gibi bir kılıf giydirilmiş olsa da, asıl amacın muhalif unsurların tasfiyesi olduğu ortada. Meslektaşımız Alev Şahin de müteahhidin insafına bırakılan şantiyeleri denetlediği, hakkedişlerde usulsüzlüklere karşı çıktığı, suya dönmüş betonların inşaatlara dökülmesine izin vermediği için önce yöneticilerinin baskılarına maruz kaldı, yetkilerini kullanması engellendi, ardından da ihraç edildi."Kuz, mimar Alev Şahin’i her platformda desteklediklerini ve yalnız bırakmayacaklarını söyleyerk, "Bugüne kadar çıkan tüm KHK lar bize gösterdi ki hedefte darbecilerden çok barış talebini dillendiren akademisyenler, üstlerinin baskılarına boyun eğmeyen kamu emekçileri, hakları için örgütlenen öğretmenler, emekçiler var. Meslektaşı olmaktan onur duyduğumuz mimar Alev Şahin’i ve olağanüstü halin yarattığı bu kasvetli ortamda içimizi ısıtan direnişini selamlaya İstanbul’dan geldik" dedi.

FOTOĞRAFLI