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İHD Genel Başkan Yardımcısı Bilici'ye 15 yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () -  DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici hakkında 'Örgüt üyeliği' ve 'Yasa dışı eylemlere katılmak' iddiasıyla...

İHD Genel Başkan Yardımcısı Bilici'ye 15 yıla kadar hapis istemi

Felat BOZARSLAN / DİYARBAKIR, () -  DİYARBAKIR Cumhuriyet Savcılığı, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici hakkında 'Örgüt üyeliği' ve 'Yasa dışı eylemlere katılmak' iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken, Bilici'nin yargılanmasına Kasım ayında başlanacağı belirtildi. 
Diyarbakır’da sivil toplum örgütlerine ve sendika yöneticilerine yönelik terör soruşturması kapsamında İHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici 15 Mart’ta gözaltına alınarak 21 Mart’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bilici hakkında Diyarbakır Cuhmuriyet Başsavcılığınca 'Terör örgütü üyeliği' ve 'Yasa dışı eylemlere katılmak' iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Bilici'nin PKK ve KCK'ya yakın olduğu ve bu yönde faaliyetler içerisinde yer aldığı, Demokratik Toplum Kongresi ile Barış ve Demokrasi Partisi tarafından 14 Temmuz 2012'de 'Öcalan'a özgürlük' için Diyarbakır'da 'Özgürlük İçin Demokratik Direniş' adıyla yapılmak istenilen yasadışı eyleme katıldığı belirtildi.  
İddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, Bilici'nin yargılanmasına Kasım ayında başlanacağı belirtildi.

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