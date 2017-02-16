İhbar edilen şüphelinin evinden cephanelik çıktı

AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'ndeki yasak avlanma sahasında kaçak avlanan bir avcının Milli Parklar personelini silahla tehdit etmesi üzerine harekete geçen jandarma, şüphelinin arama yaptığı evinde cephanelik buldu. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyeden serbest kaldı.

Nazilli Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğinde görevli personelin Aydın genelinde kaçak avcılığı önlemek maksadıyla yürüttükleri faaliyetler esnasında, Yenipazar İlçesi Karacakal Mahallesi bölgesinde yaptıkları kontrolde, yasak avlanma sahasında karşılaştıkları M.İ.'nin belgelerini kontrol etmek istedikleri sırada, iddiaya göre, silahla tehdit edildi.

Milli Parklar Doğa Koruma Şefliğinde görevli personelin olayı bildirmesi üzerine, Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri harekete geçti. Asayiş ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, şüpheli M.İ. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma M.İ.'nin evinde yaptığı aramada 10 ruhsatlı av tüfeği, 10 ruhsatsız av tüfeği, 2.5 kilo barut, 2 fişek dolum makinesi ve 300 adet dolu fişek ele geçirildi. Silahlara el konuldu. M.İ. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ., serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI