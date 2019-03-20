İhalede usulsüzlüğe 6 gözaltı

ADIYAMAN'da, belediye başkanı tutuklanan Kömür beldesinde geçmiş dönemlerde yapılan ihalelerde usulsüzlük yaptığı saptanan 6 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nin DBP'li belediye başkanı Hüseyin Yuka, geçen yıl Ağustos ayında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı. Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya’nın kayyum olarak belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Kömür beldesinde 2016 yılında düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonunda ihalelerde usulsüzlük yaptığı belirlenen aralarında tutuklu başkan Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 7 kişi hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli 6 kişiyi adreslerinde gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.