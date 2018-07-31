 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Karaköprü Belediyesi'nde ihaleye girecek iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırırken, 2 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü Belediyesi bahçesinde...

İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Karaköprü Belediyesi'nde ihaleye girecek iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırırken, 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü Belediyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyenin askıya çıkardığı ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıktı. Belediye binası dışına taşan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada her iki grubun yakınlarının katılmasıyla birlikte büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş, sopayla saldırdı. Korku dolu dakikaların yaşandığı kavgayı çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis birbirlerine saldıran tarafları ayırmak için peş peşe tabancayla havaya ateş açarak, kavgayı sonlandırdı. Tarafları birbirinden güçlükle ayıran polis, belediye binasında zırhla araçlarla önlem alırken, yaralanan 2 kişi ise olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada polisin tabancayla havaya ateş açma anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar