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Iğdır’da 5 HDP'li tutuklandı

Suat DENİZ/ IĞDIR, () IĞDIR'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 HDP'li tutuklandı. İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Aralık günü...

Iğdır’da 5 HDP'li tutuklandı

Suat DENİZ/ IĞDIR, () IĞDIR'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 HDP'li tutuklandı.
İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 20 Aralık günü PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan 5 kii sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
SOSYAL MEDYADA PRAPAGANDAYI 1 TUTUKLAMA 
Öte yandan Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 1 şüpheli tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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