Iğdır eski Belediye Başkanı Yikit gözaltında

IĞDIR, () - IĞDIR'ın eski Belediye Başkanı Murat Yikit, PKK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014- 2019 yılları arasında Iğdır'da belediye başkanlığı yapan BDP'li Murat Yikit'in yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında jandarma terörle mücadele ekipleri, dün sabah saat 08.00'de kentteki bir adrese operasyon düzenledi. Yikit burada gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürülen ve aynı zamanda avukat olan Yikit'in karakoldaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



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