Iğdır'dan 11 uzman erbaş, 'Zeytin Dalı Harekatı' için uğurlandı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 11 uzman erbaş, 2 zırhlı araç ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla bölgeye uğurlandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı'nın bahçesinde düzenlenen uğurlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurban kesildikten sonra İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Mehmetçik için dua etti. Törende konuşan Vali Enver Ünlü, vatan savunmasının kutsal olduğunu belirterek, iç savaşın yaşandığı Suriye'de PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinin insanlara zulmettiğini söyledi. Ünlü, "Biliyorum ki hepiniz; vatan, millet, bayrak, din için gözünüzü kırpmadan bu kutlu yolculuğa gidiyorsunuz. Cumhuriyet tarihimizde içinde bulunduğumuz zamandan çok daha zor ve ağır şartlarda atalarımız, memleketin istiklalini nasıl koruyup, bu cennet vatanı bize emanet ettiyse biz de mevcut imkanlarla bu bayrağı daha ileriye taşıyacağız. Komşumuz olan Suriye'de iç çekişmelerden ve otorite boşluğundan yararlanan PKK silahlı terör örgütü PYD, YPG gibi isimlerle kendini kamufle etmeye çalışarak, hem sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmuş hem de bulundukları topraklardaki Türkmenlere, Kürtlere ve diğer etnik gruplara da zulmetmiştir" dedi.

'MEHMETÇİK, BİZİM GÖZÜMÜZDE ASKERDEN İBARET TANIM DEĞİL'

Mehmetçik'in mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Vali Ünlü, şunları söyledi:

"Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda destan yazan Mehmetçiklerimiz şimdi de Afrin'de yeni bir destan yazmaktadır. Biliyorsunuz ki dünyada askerine 'Mehmetçik' gözüyle bakan, bu kutsal anlamı içeren bir kelime kullanan başka devlet ve millet yoktur. Mehmetçik, bizim gözümüzde askerden ibaret bir tanım değildir. Bütün kutsallarımızı kapsayan; vatanı, milleti, devleti, bayrağı, imanı, namusu, galibiyeti, kahramanlığı, şehitliği, gaziliği, analığı, babalığı, kardeşliği içinde barındıran değerlerimizdir. İşte bu anlamları taşıyan kahraman Mehmetçik, yani sizler şimdi de yeniden zulme ve teröre 'dur' diyerek, vatanını ve milletini şer odaklardan koruyor, mazlumun yanında yer alıyor ve peygamberin övgüsüne mazhar olan ordu olduğunuzu bir kez daha kanıtlıyorsunuz. Hem ülkemiz hem de dünya için barışı tehdit eden, suçsuz ve günahsız insanları çoluk- çocuk, yaşlı-genç, kadın- erkek demeden hedef alan insanlıktan nasibini almamış bu teröristlere karşı kahramanca mücadele vererek, başarılı olacağınızdan zerre kadar şüphe duymamaktayız. Rabb'im sizleri muhafaza etsin, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bizlere ve ailelerinize gidip, dönmenizi nasip etsin. Allah, yolunuzu açık etsin. Allah, iki cihanda sizleri, aileniz ve tüm sevdikleriniz ile beraber vatanımıza, devletimize ve milletimize bağışlasın. Rabb'im bu orduyu muzaffer kılsın. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Allah, yar ve yardımcınız olsun."



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