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Iğdır'dan 840 göçmen gönderildi

IĞDIR'daki Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yaklaşık 840 kişi, ülkelerine ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülteci kamp merkezlerine gönderildi. Kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için Iğdır'da kurulan ve yaklaşık bin 900...

Iğdır'dan 840 göçmen gönderildi
IĞDIR'daki Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yaklaşık 840 kişi, ülkelerine ya da Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülteci kamp merkezlerine gönderildi.
Kaçak göçmenlerin ülkelerine iadesi için Iğdır'da kurulan ve yaklaşık bin 900 kişi kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nde dün gece olay çıktı. Ülkelerine gönderilmeyi istemeyen yaklaşık 200 göçmenin çıkardığı kargaşa yetkililer ve güvenlik güçlerinin devreye girmesi sonucu önlendi. Sükunetin sağlandığı merkezde bugün öğle saatlerinde beklenen tahliye gerçekleşti. Merkezde kalan Afganistan, Suriye ve Iraklılar'dan oluşan yaklaşık 870 göçmenden hasta oldukları için tedavileri süren 30 kişi haricindeki 840 kişi otobüslerle ülkelerinin konsolosluklarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki kamp merkezlerine gönderildi.
Iğdır'daki merkezin kamp yeri olmadığını belirten Vali Enver Ünlü, "Burası kamp merkezi değil. Biz bu insanları zaten ülkelerine geri gönderecektik. Ama araya bayram girince beklemek zorunda kaldık. Çünkü bayram sebebiyle konsolosluklar da tatil oldu. Bayram sonrası göçmenleri ülkelerine ya da kamp merkezlerine gönderiyoruz" dedi.

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