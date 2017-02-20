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Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (6)

NAHÇIVAN HEYETİ YARALILARI ZİYARET ETTİ Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Nahcivan heyeti Iğdır'a geldi. Kazazedelerin...

Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (6)

NAHÇIVAN HEYETİ YARALILARI ZİYARET ETTİ
Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı kaza sonrası Nahcivan heyeti Iğdır'a geldi. Kazazedelerin büyük bölümünün Azerbaycan ve Nahçıvanlı olması nedeniyle Nahçıvan Meclis Başkan Yardımcısı Azer Zeynelov, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebihi Navruzof, Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov, Kars Azerbaycan Başkonsolosu Hasan Zeynalov, Vali Ahmet Turgay Alpman ile birlikte yaralıların tedavi gördükleri Iğdır Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada hastaların sağlık durumu ile ilgili bilgi alan heyet, kaza ile ilgili çalışmalarından dolayı Vali Ahmet Turgay Alpman, emniyet, jandarma ve sağlık görevlilerine teşekkür etti. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin isimleri şöyle:
"Şoförler; Hüseyin Otan, Ali Karadağ. Türk vatandaşları; Okay Turan, Mustafa Tüfekçi, Ziver Tek (kadın), Azeri uyruklu; Süleyman Aliyev, Farhat Fardahu, Samaya Jafarova (kadın)"

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