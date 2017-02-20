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Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (5)

ÖLENLERDEN 4'Ü AZERİ, 4'Ü TÜRK Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarda iki yolcu otobüsünün sis yüzünden çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlendi. Nahcivan'da oturan Süleyman...

Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü (5)

ÖLENLERDEN 4'Ü AZERİ, 4'Ü TÜRK
Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarda iki yolcu otobüsünün sis yüzünden çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlendi. Nahcivan'da oturan Süleyman Aliyev, Ferhat Ferhatlı'nın kimlikleri belli oldu. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kıyafetlerinden Azeri oldukları tespit edilen yaşlı bir kadın ile 13 yaşındaki bir kız çocuğunun ad ve soyadı belirlenemedi.
28 YARALI VAR 
Otobüs sürücüleri Ali Karadağ, Hüseyin Otan, TIR şoförü Okay Turan'dan sonra ölenler arasında bulunan Mustafa Tüfekçi'nin de Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı. Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırılan 28 yaralıdan durumları ağır olan 2'si Erzurum'a nakledildi. Kimlikleri tespit edilenlerin canezeleri, otopsiden sonra ailelerine teslim edilecek.

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