Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı: 7 ölü (3)

ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

İstanbul'dan Nahcivan'a gitmekte olan Iğdırlı Turizme ait Ali Karadağ yönetimindeki 34 DY 9420 plakalı otobüsle, Nahcivan'dan Iğdır'a gelmek için yola çıkan Metro Turizme ait Hüseyin Otan'ın kullandığı 34 YK 9300 plakalı otobüs, sisin etkili olduğu bölgede çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü de hayatını kaybetti.

2 sürücü ile birlikte kazada ölenlerin sayısının 7'ye çıktığını belirten Vali Ahmet Turgay Alpman, her iki otobüs yolcularının tamamına yakınının Nahcivanlı olduğunu, araçların birbirlerinden ayrılmasından sonra kimlik tespit çalışmalarına başlanılacağını bildirdi.

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