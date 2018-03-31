Iğdır'da yanan minibüste yaralanan göçmenlerin tedavileri sürüyor

IĞDIR Valisi Enver Ünlü, önceki gece kaçakları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan 36 kişinin hastanelerde tedavilerinin sürdüğünü söyledi. Yaşamını yitiren 17 kişinin cenazelerinin Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini belirten Vali Ünlü, "Otopsiden sonra ailesi ortaya çıkmayan kaçaklar kimsesizler mezarlığına defnedilecek" dedi.

Kaza, 29 Mart günü saat 23.45'te Iğdır Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu göçmenleri taşıyan 65 EP 701 plakalı minibüs, iddiaya göre, yine kaçak göçmenleri taşıyan başka bir minibüs ile yarışırken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen minibüs, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada alev alan minibüste 17 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ve diğer minibüsün sürücüsü Mehmet K.'nin (30) sorgusunun devam ettiğini belirten Vali Enver Ünlü çok üzücü bir kaza yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Kazada yaşamını yitiren 17 cenaze bir soğuk hava deposunda bekletiliyor. Başlatılan ve devam eden otopsinin ardından cenazeler Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. İlgili ülkelerin konsolosluklarını davet ederek onların aracılığı ile ailelerine ulaşıp cenazelerini almak için çağıracağız. 15 gün içinde alınmayan ya da sahibi bulunmayan cenaze belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Iğdır'da tedavileri devam eden yaralılardan dün ve bugün olmak üzere 9'u Erzurum ve Van'daki hastanelere sevk edildi. Burada tedavi gören yaralılardan 10'u ameliyat edildi. Sağlık durumları iyi. İyileşene kadar misafirimiz olacaklar."



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