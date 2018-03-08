Iğdır'da restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

IĞDIR'ın merkeze bağlı Melekli beldesinde içkili bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Melekli beldesindeki bir restoranda meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz Padak (35) ve çalışanlarıyla restorana gelen bir grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, tabancayla vurulan işletme sahibi Yılmaz Padak ile Veli Akın (36) olay yerinde yaşamını yitirdi, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ayağından yaralandı.

Olayın ardından beldeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Padak ile Akın'ın cenazeleri de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

Jandarma, kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.



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