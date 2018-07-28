Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi kayıp/ Fotoğraf
28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:22
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