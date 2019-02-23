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Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı. Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Melekli Beldesi'ndeki eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu...

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı
IĞDIR'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Melekli Beldesi'ndeki eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı baskın yapılan mekanlarda, 'fuhuşa yer ve aracılık ettikleri' iddiasıyla 23 şüpheli ile fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.
73 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü. 50 gram uyuşturucu madde de ele geçirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor.

 

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