Iğdır'da FETÖ'den 3 tutuklama

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden biri Emniyet mensubu 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/ PDY yapılanması ile ilgili olarak 12 kişi gözaltına alındı. Adli soruşturma sırasında aktif olarak görev yapan, biri kamu görevinden uzaklaştırılan, diğeri kamu görevinden çıkarılan eski Emniyet mensubu 3 kişi, tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.