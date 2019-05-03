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Iğdır'da eşini öldüren koca İran'a kaçmış

IĞDIR'da eşi Bülent Paşaoğlu (52) tarafından öldürülen Ayşe Zeynep Paşaoğlu (48) gözyaşları arasında toprağa verildi. Bülent Paşaoğlu'nun ise cinayet sonrası Gürbülak Sınır Kapısı'ndan İran'a kaçtığı tespit edildi. Olay,...

Iğdır'da eşini öldüren koca İran'a kaçmış
IĞDIR'da eşi Bülent Paşaoğlu (52) tarafından öldürülen Ayşe Zeynep Paşaoğlu (48) gözyaşları arasında toprağa verildi. Bülent Paşaoğlu'nun ise cinayet sonrası Gürbülak Sınır Kapısı'ndan İran'a kaçtığı tespit edildi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Koçlar Mahallesi Hürriyet Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanı'nın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bülent Paşaoğlu ile eşi Ayşe Zeynep Paşaoğlu arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bülent Paşaoğlu, 2 çocuğunun annesi Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nu tabancayla vurdu. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, kanlar içinde yere yığılırken, Bülent Paşaoğlu ise evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Babasının annesini gözü önünde öldürmesi nedeniyle o sırada evde olan üniversite muzunu kızı Tutku Paşaoğlu, şoka girdi. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan Bülent Paşaoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptığı araştırmada, Bülent Paşaoğlu'nun olaydan hemen sonra bindiği taksiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek İran'a kaçtığını belirledi. Ayşe Zeynep Paşaoğlu'nun cenazesi ise yapılan otopsi sonrası Halfeli beldesine götürüldü. Ayşe Zeynep Paşaoğlu, dün akşam saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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