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Iğdır'da askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, Irak sınırında devriye görevi yapan askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir...

Iğdır'da askeri araca EYP'li saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde, Irak sınırında devriye görevi yapan askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Saldırı, Türkiye- İran sınırının Aralık ilçesi Dilucu bölgesinde oldu. PKK'lı teröristler, devriye görevi yürüten Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda görevli askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak askerlerden Sözleşmeli Er Hakan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer asker ise Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırılının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
VALİ TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Iğdır Valisi Enver Ünlü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah Aralık'ta gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehadete ulaşan Piyada Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'e Allah'tan rahmet, yaralı askerimize, acil şifalar diliyorulm. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

 

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