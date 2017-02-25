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Iğdır'da 119 kaçak yakalandı

IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı noktada yapılan operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 119 yabancı uyruklu yakalandı. Jandarma ekipleri, geçen 23 Şubat günü gece saatlerinde,...

Iğdır'da 119 kaçak yakalandı
IĞDIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı noktada yapılan operasyonda Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 119 yabancı uyruklu yakalandı.
Jandarma ekipleri, geçen 23 Şubat günü gece saatlerinde, merkeze bağlı Erhacı Köyünde şüpheli bir minübüsü durdurdu. Minibüste 29'u Afkanlı, 12'si Pakistanlı, 2'si Bangladeşli toplam 43 kişi yakalandı. 24 Şubat günü sabaha karşı Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında jandarma ekipleri tarafından Iğdır'da Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine seyir halinde olan A.E. ve V.Ö. idaresindeki iki minibüste, 45'i Afganlı, 26'sı Pakistan, 4'ü İranlı, 1'i Gineli olmak üzere 76 göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişilere organizatörlük yapan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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